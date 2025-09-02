По данным издания, подозреваемый в убийстве мог мстить руководству страны за гибель своего сына во время боевых действий, подразумевая, что именно оно несет за эту смерть главную ответственность

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Заявление Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, о личной мести украинским властям опасно для всех руководителей Украины и может стать призывом к действию для украинцев. К такому выводу пришло украинское издание "Страна".

Сцельников в суде признал вину в убийстве Парубия, при этом опровергнув появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что он якобы сделал это в результате шантажа со стороны российских спецслужб. Позже в прокуратуре Львова также подтвердили, что там не располагают данными о связи убийцы с РФ.

Как отмечает "Страна", Сцельников таким образом полностью опроверг доминирующую на Украине версию о "российском следе". По информации издания, подозреваемый в убийстве мог мстить украинским властям за гибель своего сына во время боевых действий, подразумевая, что именно руководители Украины несут за эту смерть главную ответственность.

Теперь заявления Сцельникова о личной мести могут создать серьезный "прецедент с далеко идущими последствиями" на Украине, что коснется напрямую руководства страны, в том числе и предыдущего. Из-за этого, делает вывод "Страна", следствие будет подвергать сомнению слова подозреваемого и продолжит искать доказательства связи с РФ.