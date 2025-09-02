Преступление было совершено осенью 2023 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Житель Новгородской области на основании вердикта присяжных осужден на 11 лет колонии особого режима за покушение на убийство двух человек. Осенью 2023 года мужчина въехал на машине в толпу людей возле одного из ресторанов в городе Боровичи, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области.

"Доказательства, собранные следователем отдела по расследованию особо важных дел, признаны судом достаточными для вынесения на основании вердикта присяжных приговора в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений). Судом на основании обвинительного вердикта ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 8 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на срок два года. Приговор в законную силу не вступил", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2023 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, отъехав на автомобиле с парковки, расположенной возле одного из ресторанов в городе Боровичи, выехал на встречную полосу и, продолжив движение в сторону группы людей, стоявших на проезжей части, совершил наезд на двоих из них. В результате действий фигуранта двоим мужчинам причинены телесные повреждения, повлекшие средней тяжести и тяжкий вред здоровью.