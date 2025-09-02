В Дагестане ожидается пятый класс пожарной опасности

В пресс-службе МЧС республики сообщили, что разведение открытого огня категорически запрещено

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Высший класс пожарной опасности прогнозируют экстренные службы на территории Республики Дагестан. Об этом сообщает МЧС Дагестана.

"Чрезвычайная пожароопасность 5-го класса ожидается местами по низменным и приморским районам, высокая пожароопасность 4-го класса ожидается местами по низменным, приморским, предгорным и горным районам Республики Дагестан до конца суток 02.09.2025 и в течение суток 03.09.2025",- говорится в сообщении.

Рекомендуется проявлять осторожность при обращении с огнем, не сжигать мусор и сухую траву. "Категорически запрещается разведение открытого огня. Не бросать горящие спички, окурки. Будьте внимательны и осторожны! Телефон-112",- добавили в пресс-службе МЧС республики.