МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Дело об убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия переквалифицировали. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

"В уголовном производстве по факту убийства народного депутата Украины Андрея Парубия изменено ранее предъявленное обвинение. С учетом собранных доказательств правовая квалификация преступления изменена на ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием") и ст. 112 ("Посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью")", - говорится в сообщении.

Дальнейшее проведение досудебного расследования поручено осуществлять следственному отделу Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее Михаилу Сцельникову, подозреваемому в убийстве, предъявили обвинения по статьям об умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Сотрудники правоохранительных органов не сразу смогли выследить убийцу, который, по данным издания "Страна", тщательно спланировал пути отхода и скрылся, воспользовавшись слепыми зонами камер слежения. В ночь на 1 сентября Сцельников был задержан. 2 сентября суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога, при этом мужчина публично признал вину.

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане". Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.