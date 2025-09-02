Киевская митрополия оспаривает предписание и другие вещи, указал глава ГСУЭСС Виктор Еленский

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подала в суд сразу несколько исков в ответ на иск Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) о прекращении деятельности УПЦ. Об этом сообщил на брифинге глава ГСУЭСС Виктор Еленский.

"Попутно скажу, что сама Киевская митрополия подала несколько исков в ответ. Она оспаривает предписание и другие вещи", - сказал он.

На брифинге Еленский сообщил, что иск ГСУЭСС о запрете УПЦ был подан 29 августа в Высший административный суд Украины. При этом он отметил, что власти страны не могут назвать сроки решения суда, но ожидают, что "дело не будет затягиваться и заминаться".

20 августа Еленский заявил, что если УПЦ не выполнит предписание, то ее признают аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) и подадут иск в суд о прекращении ее деятельности. Ведомство требовало предоставить решение "высших органов церковной власти и управления" УПЦ о выходе из структуры РПЦ, а также об "утрате силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ". Кроме этого, ГСУЭСС требовала представить документы "об отзыве священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного Синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ".

27 августа Госэтнополитики признало УПЦ аффилированной с РПЦ. Согласно закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", УПЦ через 60 дней досрочно лишится права на пользование государственным и коммунальным имуществом.

Гонения и запрет УПЦ

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Владимир Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Хотя прихожанами УПЦ в стране, по информации ГСУЭСС, остаются не менее 5-6 млн жителей, летом прошлого года был принят инициированный Владимиром Зеленским закон о запрете УПЦ. В соответствии с ним с 24 мая этого года власти получили право инициировать процесс окончательного запрета религиозных организаций УПЦ через суд.

С конца мая в стране началась проверка возможной связи канонической УПЦ с РПЦ. В соответствии со вступившим в силу законом, ГСУЭСС имеет право обращаться в суд с иском о запрете деятельности религиозных организаций, которые экспертиза сочтет связанными с РПЦ. Как отмечали в РПЦ, этот закон несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на осуществление политических репрессий в отношении прихожан УПЦ.