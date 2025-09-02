Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Также в красной зоне находился Киев. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены заработали в столице, Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях. Также воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях.

Позже сирены перестали работать в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.

В нвоость внесены изменения (20:44 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в Киеве.