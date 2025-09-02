МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Также в красной зоне находился Киев. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены заработали в столице, Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях. Также воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях.
Позже сирены перестали работать в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
В нвоость внесены изменения (20:44 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в Киеве.