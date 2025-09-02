Инцидент произошел перед входом в ТЦ "Этажи" в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Суд в Дагестане на два месяца арестовал стрелявшего в торговом центре жителя Махачкалы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

"В Ленинский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Махачкалы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Согласно поступившему материалу, 29 августа 2025 года обвиняемый в ходе конфликта с местным жителем, нарушив общественный порядок, произвел не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия в его сторону. Инцидент произошел перед входом в торговый центр "Этажи" в Махачкале, где в этот момент находилось большое количество людей, никто из которых не пострадал. Суд постановил избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 29 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

29 августа неизвестный мужчина открыл стрельбу у торгового центра "Этажи" в Махачкале. В пресс-службе МВД по Дагестану сообщили, что он начал стрелять из-за взгляда другого мужчины на его жену, которая была в никабе.