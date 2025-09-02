В Череповце более 200 территорий подтопило ливнем

Дождь начался еще ночью 1 сентября, напомнил мэр Роман Маслов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 территорий оказались подтопленными в Череповце после ливня, прошедшего 1 сентября. По уточненным данным мэрии, за сутки выпало 102,7 мм осадков, что почти вдвое больше месячной нормы, сообщил мэр Роман Маслов.

"Дождь начался еще ночью 1 сентября, а уже к 10 часам улицы начали заливать так, что дети шли в школу по щиколотку в воде. В полдень мы ввели режим повышенной готовности. За сутки в Череповце выпало 102,7 мм осадков - это почти в два раза больше, чем выпадает за весь сентябрь. Такого Гидрометцентр не помнит в истории города. Причина - мощный циклон, который буквально завис над Череповцом. <…> Всего за 1 сентября подтопленными оказались 215 территорий", - сообщил Маслов в своем Telegram-канале.

Как только стало понятно, что ситуация приобретает критичный характер, власти города перевели все коммунальные и спасательные службы в круглосуточный режим, отметил Маслов. К аварийно-восстановительным работам привлекли 315 человек, 64 единицы техники. Из 215 подтопленных объектов 160 отработали сразу, вода там ушла. На остальных объектах работы продолжаются.

По данным градоначальника, в результате непогоды подтопило подвал школы №10, под угрозой оказалась электрощитовая. В целях безопасности приняли решение экстренно отключить электроснабжение школы, 2 сентября школьники занимались в дистанционном режиме. Аварийные службы приступили к откачиванию воды из подвала. На сегодня электроснабжение школы восстановлено, завтра, 3 сентября, учебный процесс продолжится в обычном режиме.

Как сообщал мэр ранее, из-за ливня днем 1 сентября сошел оползень со склона на проспекте Победы под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной. Проезд из Индустриального района в заречную часть города был полностью парализован. Во всем городе остановили движение трамваев, которое запустили в 22 часа, а транспортное сообщение полностью возобновили утром 2 сентября. Произошел обвал насыпи и частичное обрушение тротуара на нечетной стороне Северного моста через реку Ягорбу. Спасатели на лодке эвакуировали 13 человек из подтопленных складов на улице Боршодской.