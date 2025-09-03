3 сентября, 03:05
Военная операция на Украине

В двух районах Краснодарского края упали обломки БПЛА

© УФСБ по ДНР/ ТАСС, архив
Повреждены несколько домов, сообщили в оперштабе региона

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Падение обломков БПЛА зафиксировано на территории двух районов Краснодарского края. Пострадавших нет, имеются повреждения остекления и стен домовладений в хуторах.

Об этом сообщили в оперштабе региона.

"Падение обломков БПЛА зафиксировано в двух районах Краснодарского края. Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района пострадали окна и стены домовладений по трем адресам. Серьезных повреждений нет. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна", - говорится в сообщении. 

