В Якутии действуют 15 лесных пожаров на площади свыше 15,5 тыс. га

К тушению пожаров привлекли 326 человек, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии

ЯКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 15,5 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют 15 лесных пожаров на площади 15 551 га на территориях Верхоянского, Кобяйского, Жиганского, Мирнинского, Олекминского, Оленекского, Усть-Алданского, Среднеколымского и Томпонского районов, из них локализовано 2 пожара на площади 485 га на территориях Верхоянского и Кобяйского районов", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 326 человек. На авиапатрулирование запланировано привлечение 12 воздушных судов, на тушение - 4. Оперативность тушения - 63%. За прошедшие сутки ликвидированы 5 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 562 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах введен на территории Усть-Алданского района.