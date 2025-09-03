Как отмечают в РЖД, пропало напряжение в контактной сети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Напряжение контактной сети пропало в результате падения БПЛА в районе ж/д станции Кутейниково в Ростовской области. Электроснабжение восстановлено, задерживаются 26 поездов, сообщили в Telegram-канале РЖД.

"В ночь на 3 сентября в результате падения БПЛА в районе станции Кутейниково (участок Россошь - Лихая) пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено. В пути задерживаются 26 пассажирских поездов. Максимальное отставание от графика на 06:00 мск составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам", - говорится в сообщении.