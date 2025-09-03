Минобороны РФ требует взыскать более 92 млн рублей с завода "Телта"

Министерство подало два иска

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ подало два иска на общую сумму более 92 млн рублей к ОАО "Пермский телефонный завод "Телта", руководители которого привлечены к уголовной ответственности за дачу взяток должностным лицам ведомства. Об этом сказано в соответствующих документах Арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомился ТАСС.

"Судья, рассмотрев вопрос о принятии к производству к ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" о взыскании 62 852 300 рублей установил, что исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Суд определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу", - сказано в решении суда по одному из исков. Аналогичное решение суд принял и по другому иску - на сумму 29 202 745 рублей. Он также принят к производству.

Суть претензий Минобороны к "Телте" пока остается неизвестной. Во вторник 235-й Гарнизонный военный суд назначил 9 лет лишения свободы бывшему начальнику управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, экс-генералу Александру Оглоблину за получение взятки в 12 млн рублей от завода "Телта", который поставлял в войска устройства связи.

В июне бывший начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ, разжалованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил 12 лет лишения свободы.

Военными следователями установлено, что в период с 2019 по 2023 год Минобороны России при выполнении государственного оборонного заказа заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц завода "Телта" взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.

Мещанский суд Москвы в настоящее время приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гендиректора "Телты" Алексея Высокова, главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной, а также учредителя предприятия Игоря Морозова. Они обвиняются в хищении 33,8 млн рублей при изготовлении 7 тысяч военно-полевых телефонных аппаратов (ТА-88).