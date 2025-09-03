Никто не пострадал

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Дома и автомобили оказались повреждены в результате падения частей украинских беспилотников в Красноармейском районе Краснодарского края, всего обломки БПЛА обнаружены по семи адресам, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

"Из-за падения обломков БПЛА в х. Трудобеликовском в трех домах повреждены окна, на одном участке - хозпостройки, также пострадали три автомобиля. Всего в результате атаки киевского режима на гражданские объекты в Красноармейском районе обломки БПЛА обнаружили по семи адресам. Создана комиссия по оценке причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что падение обломков БПЛА было зафиксировано в Красноармейском и Крымском районах региона. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.