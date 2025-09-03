При происшествии никто не пострадал

ТУЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Грузовой "Камаз" врезался в 11 автомобилей утром в среду на улице Рязанской в Туле, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем "Камаз", совершил столкновение с 11 единицами транспортных средств. В результате ДТП пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. На данный момент движение не затруднено.