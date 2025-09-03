Его также лишили допуска к сведениям, составляющим гостайну, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров, который ранее был арестован по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Белгородской области, освобожден от занимаемой должности и лишен допуска к гостайне.

Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"На сегодняшний день он [Базаров] от занимаемой должности освобожден. Лишен допуска к сведениям, составляющим гостайну и как следствие, занимать должность врио вице-губернатора не может", - заявил Хинштейн.