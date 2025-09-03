Блогеру Маркаряну продлили срок ареста

Его обвиняют в оскорблении памяти защитников Отечества

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого Маркаряна продлен до 9 ноября", - огласила решение судья.

Защита блогера настаивала на домашнем аресте. В судебном заседании адвокат сообщил, что Маркарян раскаялся, готов сотрудничать со следствием и приходить по требованию.

Сам обвиняемый заявил в суде, что при задержании не прятался в багажнике машины, а сидел на пассажирском сиденье. Он добавил, что не был уведомлен о своем статусе разыскиваемого и за границу ехать не планировал.

В суд поддержать блогера пришли около 10 человек.