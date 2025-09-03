Фигурант дал признательные показания

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае арестовал до 25 октября мужчину, которого следователи обвиняют в убийстве женщины, подвозившей его с рынка. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Усть-Лабинский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд, рассмотрев материалы, ходатайство удовлетворил. Срок меры - 1 месяц 22 суток , - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в свою очередь отметили, что мера пресечения избрана в виде заключения под стражу до 25 октября, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в убийстве женщины, он дал признательные показания.

Жертвой стала 36-летняя женщина. Как ранее сообщали в следственном управлении, 21 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о ее пропаже, обстоятельства свидетельствовали о возможном криминальном характере событий, было возбуждено уголовное дело, велись поиски. Затем правоохранителями была установлена причастность к ее убийству 51-летнего мужчины, его задержали, фигурант дела рассказал о том, где находится тело убитой. При проверке показаний на месте тело женщины было обнаружено, точную причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По предварительной версии, днем 21 августа женщина была на рынке в городе Усть-Лабинске, к ее автомобилю подошел мужчина и попросил его подвести. Во время поездки он попросил свернуть в район очистных сооружений. При нем был нож, которым он предварительно нанес женщине множественные удары в область жизненно важных органов. Затем на автомобиле жертвы он уехал в район станицы Кирпильской и избавился от ее личных вещей, там же он оставил автомобиль, а на следующий день перегнал его в лесополосу между хутором Бураковским и станицей Кирпильской, где закопал тело убитой.