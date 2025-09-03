Ведутся работы по уборке территории

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Выбросы фрагментов нефтепродуктов из моря на берег зафиксированы в Темрюкском районе Краснодарского края в районе порта "Тамань", их происхождение устанавливается, сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

Новые выбросы обнаружили 2 и 3 сентября на береговой линии протяженностью около 3 км. На участке от порта "Тамань" вдоль побережья поселка Волна до мыса Железный Рог собирают фракции мазута от 3 до 5 см в диаметре. Происхождение новых выбросов сейчас устанавливается , - говорится в сообщении.

Уточняется, что ведется уборка территории, уже очищено около 1 км побережья, собраны 290 мешков загрязненного нефтепродуктами грунта.