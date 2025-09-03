Он задержан, против него возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/ Житель Харькова напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата), когда тот пытался проверить документы у другого мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале областной полиции.

По версии следствия, нападавший распылил газовый баллончик в сторону патруля военкомов и ударил одного из них по голове телескопической дубинкой. Мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.