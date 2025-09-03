Семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая помощь в восстановлении после полученной травмы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело после падения со сцены мужчины на 10-летнюю девочку во время празднования дня города в Княгинино Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее нижегородский телеканал "Кстати" сообщал, что человек, похожий на начальника районного отдела культуры, толкнул пьяного мужчину со сцены. Тот упал на 10-летнюю девочку, которая сломала ногу.

"В связи с широким общественным резонансом по инициативе следственного управления СК России по Нижегородской области уголовное дело, возбужденное сотрудником полиции по ч. 1 ст. 118 УК РФ, принято к производству следователем Сергачского межрайонного следственного отдела для организации дальнейшего расследования", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в Княгинино 10-летняя девочка во время празднования дня города получила повреждения в результате падения на нее со сцены мужчины. Ребенок госпитализирован.

В пресс-службе правительства региона добавили, что администрация Княгининского муниципального округа проводит служебную проверку по факту случившегося, на это время двое сотрудников, в том числе начальник отдела культуры, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Семье пострадавшего ребенка оказывается необходимая поддержка и помощь в восстановлении после полученной травмы, добавили в правительстве.