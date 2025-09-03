До уголовного дела мужчину трижды привлекали за мелкое хулиганство

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в рамках уголовного дела о государственной измене отправил в СИЗО россиянина Александра Карповца, который проходит обучение в одном из иностранных учебных заведений. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, до уголовного дела мужчина трижды привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

"Карповец Александр Анатольевич, гражданин Российской Федерации, имеющий среднее образование, являющийся студентом 4 курса иностранного вуза, женатый, не имеющий детей и иждивенцев, официально не трудоустроенный, но работающий неофициально в прокатной компании Bestage водителем и художником по свету", - говорится в документах.

Там также отмечается, что новый фигурант дела о госизмене, привлекаясь судами в Москве и Подмосковье по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), соглашался с инкриминируемым ему административным правонарушением, но просил назначить ему штраф. Мещанский суд накануне удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Карповцу, обвиняемому по ст. 275 УК РФ (государственная измена), сказано в материалах электронной судебной картотеки. Арест он пока не обжаловал.

Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали. По статье о государственной измене ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мещанский суд в конце августа санкционировал арест в отношении индивидуального предпринимателя Олега Куряева и зарегистрированного в подмосковной Балашихе Олега Гранникова. Россиянин Куряев также, как и Карповец, трижды подвергался административным арестам до привлечения к уголовной ответственности.