НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американский телеканал Newsmax обратился в суд американского штата Флорида с иском, обвинив корпорацию Fox и телеканал Fox News в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте истца.

По словам представителей Newsmax, корпорация Fox проводит "обширную и незаконную кампанию" по исключению какой-либо конкуренции в сфере платного телевизионного вещания, направленного на зрителей правых политических взглядов. Оба упомянутых телеканала поддерживают политику республиканцев и администрации президента США Дональда Трампа.

Среди прочего, указывает Newsmax, телекорпорация Fox заставляет провайдеров включать свои каналы при оформлении пакета с Newsmax. Помимо этого, в Newsmax утверждают, что большая по охвату Fox оказывала на гостей своих передач давление, чтобы те в будущем не появлялись в программах Newsmax.