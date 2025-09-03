В Мурманске ввели режим повышенной готовности из-за нефтеразлива в Кольском заливе

В правоохранительные органы направили соответствующее заявление для проведения расследования о причинах произошедшего

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти города Мурманска ввели режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе города. 4 сентября специалисты начнут собирать загрязненный грунт, сообщил временно исполняющий обязанности главы города Мурманска Иван Лебедев.

"Вводим режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Кольском заливе в Первомайском округе", - сообщил Лебедев в своем Telegram-канале, не уточнив площадь загрязнения.

В правоохранительные органы направлено соответствующее заявление для проведения расследования о причинах произошедшего и экспертизы, отметил Лебедев. "Уже завтра планируется начать сбор загрязненного грунта", - сообщил он.