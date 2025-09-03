Авария произошла на перекрестке улицы Советской и бульвара Чавайна

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Автоавария с участием машины скорой медицинской помощи произошла в Йошкар-Оле. В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Марий Эл.

По предварительной информации, на перекрестке улицы Советской и бульвара Чавайна в Йошкар-Оле столкнулись автомобиль скорой и Volkswagen. При этом машина медиков двигалась со включенными звуковыми и световыми сигналами.

"В результате ДТП пострадали четыре человека, которые доставлены в медицинское учреждение, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств и причин автоаварии находится на контроле прокуратуры. Ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.