Против мужчины составили административные материалы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала водителя большегруза, из-за которого 3 сентября обрушился автомобильный мост в Амурской области, оставив село Светильное без транспортного сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

"Полицейские задержали гражданина, причастного к обрушению автомобильного моста в Шимановском муниципальном округе. Днем 3 сентября в дежурную часть МО МВД России "Шимановский" поступило сообщение о том, что на первом километре автодороги "Подъезд к с. Светильное" произошло обрушение проезжей части моста. Движение на участке временно было закрыто, без транспортного сообщения осталось село Светильное", - говорится в сообщении.

Установлено, что мост обрушился после проезда по нему тяжеловесного транспортного средства с явным превышением нормативной нагрузки. Сотрудники Госавтоинспекции выявили, что к произошедшему причастен 46-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz. После ДТП он скрылся с места происшествия.

После задержания мужчину доставили в отдел внутренних дел. В отношении него были составлены административные материалы за оставление места ДТП и нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства.