Полиция узнала о проведении концерта "Пикника" в "Крокусе" в день теракта

Участник судебного процесса сообщил, что заявка о проведении мероприятия от организаторов поступила в этот же день, что, по его словам, поздно, а не заблаговременно, чтобы можно было организовать охрану мероприятия

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Организаторы концерта группы "Пикник" уведомили полицию Красногорска о проведении мероприятия в концерном зале "Крокус сити холл" не заблаговременно, а в день теракта. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

"В ходе опроса в суде начальник УВД по Красногорску заявил, что заявка о проведении мероприятия в "Крокусе" от организаторов концерта поступила в этот же день, что, по его словам, поздно, а не заблаговременно, чтобы можно было организовать охрану мероприятия, - рассказал собеседник агентства. - Также полицейский отметил, что при этом заявки от организаторов прошедших 8 и 9 марта концертов в "Крокусе" поступили в полицию заранее".