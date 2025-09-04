Мэру Саратова внесли представление из-за нарушений при выплатах жителям после ЧП

Гражданам начали перечислять положенные средства

САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ленинского района Саратова внесла представление главе администрации города Михаилу Исаеву в связи с нарушениями при выплатах компенсаций жильцам десятиэтажного дома на улице Блинова, где в июле произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Проведенная прокуратурой Ленинского района города Саратова проверка показала, что должностные лица ненадлежащим образом реализовывали полномочия при осуществлении компенсационных выплат. В целях устранения нарушений прокуратура района главе администрации муниципального образования "Город Саратов" внесла представление", - говорится в сообщении.

Ситуация с восстановлением прав жильцов поврежденного дома находится на контроле прокурора области Сергея Филипенко. В надзорном органе отметили, что после прокурорского вмешательства были приняты необходимые меры. Губернатор Роман Бусаргин подписал соответствующее распоряжение о выплатах пострадавшим. Сейчас гражданам начали перечислять положенные средства.

25 июля в результате взрыва газа в подъезде многоэтажного дома № 2 на улице Блинова в Саратове погибли семь человек, в том числе ребенок. Также был поврежден соседний дом, № 4. В связи со взрывом было возбуждено уголовное дело о небезопасном оказании услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Продолжает действовать режим ЧС регионального уровня.

В конце августа в прокуратуре сообщили, что жильцы больше месяца не могут вернуться в свои квартиры из-за затянувшихся работ по ликвидации последствий. Как отмечал Филипенко, бездействие и проволочки чиновников создают угрозу санитарной и пожарной безопасности, а также нарушают социальные права граждан.