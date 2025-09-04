В ГУ МЧС сообщили, что при тушении спасены восемь человек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Квартира жилого дома горит на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

"В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новопеределкинская улица, д. 4", - сообщили в ведомстве.

Как рассказали в столичном МЧС, происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир многоэтажного жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В ГУ МЧС сообщили, что спасены восемь человек.

"Из горящей квартиры пожарно-спасательными подразделениями при помощи подъемного механизма спасены три человека, в том числе двое детей и переданы медикам для осмотра. Еще пять человек спасены из соседних квартир", - сообщили в столичном главке.

