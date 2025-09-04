Обвиняемого в подготовке теракта на заводе ОПК в Ярославле отправили на лечение

Фигурант планировал отравить сотрудников оборонно-промышленного предприятия

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Ярославля поместил в стационар для получения психиатрической помощи мужчину, обвиняемого в подготовке теракта - он планировал отравить сотрудников оборонно-промышленного предприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Фрунзенский районный суд поместил обвиняемого в стационар психиатрической больницы", - сказала собеседница агентства.

Фигурант был арестован 10 января в Ярославле. Суд неоднократно продлевал ему срок содержания под стражей. 14 июля меру пресечения продлили до 7 сентября, но 4 августа суд отправил фигуранта в стационар.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщали, что гражданин России изъял из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом. Он планировал залить жидкость в воздуховоды автомобилей работников оборонно-промышленного предприятия. Деятельность мужчины координировалась с территории Украины через зарубежные интернет-мессенджеры.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 2 ст. 280 УК РФ.