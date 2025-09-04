На кадрах видны момент задержания и допрос обвиняемого

ТАСС, 4 сентября. ФСБ показала кадры задержания в Херсонской области 35-летнего агента СБУ, занимавшегося шпионажем в отношении подразделений Вооруженных сил РФ.

По месту его проживания обнаружен использовавшийся им для конфиденциального общения с куратором телефон с перепиской, свидетельствующей о противоправной деятельности.

Следственным отделом УФСБ по Херсонской области возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Геническим районным судом Херсонской области он заключен под стражу.