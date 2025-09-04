Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Схода состава и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших нет. Поезд в 8:19 отправлен по маршруту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла в 8:16 мск на перегоне Луга-1 - разъезд Генерала Омельченко. По данным ОЖД, при исправно работающей сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №810 Псков - Санкт-Петербург.

"Локомотивная бригада и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. На движение других поездов ДТП не повлияло", - сообщили в пресс-службе и уточнили, что водитель автомобиля с места происшествия скрылся.