На Кубани при падении обломков БПЛА зафиксировали повреждения по 17 адресам

Никто не пострадал

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Упавшие обломки БПЛА при атаке украинской стороны нанесли ущерб имуществу жителей Славянского района Краснодарского края по 17 адресам, пострадавших нет, в Славянске-на-Кубани перекрыты дороги. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в Telegram-канале.

В результате атак БПЛА, произошедших 3 и 4 сентября, на текущий момент зафиксировано 17 адресов, где пострадало имущество граждан. Пострадавших жителей нет. На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии. Они обследуют адреса, где упали обломки. Саперы ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков БПЛА , - говорится в сообщении.

Уточняется, что зафиксированы повреждения окон, кровель, навесов, поврежден один жилой дом и магазин. Синяговский добавил, что в Славянске-на-Кубани перекрыты две дороги.