Никто не пострадал

КУРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг при помощи 12 беспилотных летательных аппаратов атаковали село Большое Солдатское в Курской области, пострадавших нет. Огнем уничтожен частный дом и повреждено административное здание, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью 12 БПЛА совершили атаку на село Большое Солдатское в Большесолдатском районе. В результате огнем уничтожен частный дом по улице Советской, а также повреждено административное здание. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что информация о последствиях ночной атаки ВСУ уточняется.