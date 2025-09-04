Подозреваемого в убийстве пожилой женщины на юго-востоке Москвы задержали

Предварительно, убийство совершил внук погибшей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины в квартире на Братиславской улице в Москве, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан. С ним проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Тело женщины 1935 года рождения с ножевыми ранениями было обнаружено в квартире на Братиславской улице на юго-востоке Москвы. Предварительно, убийство совершил внук погибшей.

В ГСУ СК отметили, что в ближайшее время следователи назначат ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.