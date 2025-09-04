У пострадавшего восстанавливается речь, начинают двигаться пострадавшие конечности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Врачи Свердловской области спасли жителя Серова, которому стрела строительного крана расколола череп. Пострадавшему провели операцию, у него восстанавливается речь, начинают двигаться пострадавшие конечности, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"В Серове 57-летнего мужчину ударила стрела строительного крана, расколов ему череп. <...> Профильные специалисты из Екатеринбурга в ходе телеконсультации подтвердили необходимость перегоспитализации уральца в ближайший межмуниципальный медицинский центр. Мужчину экстренно доставили в Городскую больницу №1 Нижнего Тагила, где его ожидала операционная бригада", - говорится в сообщении с уточнением, что операция прошла успешно: у пострадавшего восстанавливается речь, начинают двигаться пострадавшие конечности.

Как рассказали в пресс-службе, мужчина поступил в критическом состоянии с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Выявить расположение повредивших мозг костных отломков помог высокоточный компьютерный томограф. Специалисты Городской больницы №1 Нижнего Тагила успешно удалили отломки костей, гематомы, восстановили целостность твёрдой мозговой оболочки. Спасение пациента стало возможным благодаря трехуровневой системе медицинской помощи, действующей в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".