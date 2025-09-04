Также по вине женщины погибла ее пожилая мать

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Суд Волгограда признал местную жительницу виновной в гибели двух детей и пожилой женщины при пожаре и приговорил ее к условному сроку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"Приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда 52-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). <...> За содеянное суд приговорил женщину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По информации следственного управления СК РФ по Волгоградской области, 25 января в ходе тушения пожара в одной из квартир дома в Волгограде были обнаружены тела двух 4-летних девочек, а также 78-летней матери осужденной. Кроме того, с признаками отравления продуктами горения в тяжелом состоянии госпитализировали пятилетнего мальчика. По факту гибели троих человек было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что это уже не первый пожар в квартире. Ранее возгорание удалось вовремя потушить.

Суд установил, что женщина, уйдя на работу, оставила в квартире взятых под опеку двух девочек и мальчика, а также свою мать. При этом она не убрала в недоступное для детей место зажигалку, которой впоследствии воспользовались малыши.