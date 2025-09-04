В Петербурге школьник попал в реанимацию после шутки сверстника с карандашом

Учащийся 3-го класса решил пошутить над сверстником и, когда тот садился на стул, подставил ему карандаш, на который мальчик сел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге организовала проверку после того, как ученик одной из школ Красносельского района получил тяжелую травму от одноклассника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"3 сентября в полицию Красносельского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что из школы, расположенной в доме 13 по улице Рихарда Зорге, с травмой живота в тяжелом состоянии госпитализирован 11-летний ученик третьего класса. Со слов пострадавшего, он получил травму в школе от одноклассника", - говорится в сообщении. Проверку по факту инцидента проводят также следственный комитет и прокуратура.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, учащийся 3-го класса решил пошутить над сверстником и, когда тот садился на стул, подставил ему карандаш, на который мальчик сел. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, у него диагностировали травму кишечника и перитонит.