В Кисловодске двух бизнесменов заподозрили в воровстве при строительстве школы

Злоумышленники в целях получения незаконной прибыли фальсифицировали финансово-отчетные документы о стоимости выполненных работ на сумму более 27 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Руководителей двух коммерческих организаций заподозрили в мошенничестве на 27 млн рублей при строительстве по нацпроекту школы в городе Кисловодске на Ставрополье. Они указали завышенные сведения о стоимости и объеме работ, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления МВД.

"Задокументирована противоправная деятельность руководителей двух коммерческих организаций, причастных к хищению бюджетных денежных средств. <…> Установлено, что злоумышленники в целях получения незаконной прибыли при сдаче работ заказчику указали в финансово-отчетных документах недостоверные (завышенные) сведения об объемах и стоимости выполненных работ на сумму более 27 млн рублей", - говорится в сообщении.

Факт установлен краевым управлением ФСБ России совместно с ГУ МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"Следствием установлено, что в 2020 году между управлением городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска и фирмой-подрядчиком был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному строительству средней общеобразовательной школы на 1 000 мест", - сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Отмечается, что контракт был заключен в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".