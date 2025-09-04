На Ставрополье раскрыли заказное убийство бизнесмена 20-летней давности

Обвиняемым в организации преступления стал бывший председатель правительства Карачаево-Черкесии Владимир Кайшев

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении 71-летнего предпринимателя возбудили на Ставрополье по факту организации убийства бизнес-партнера в 2001 году, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах региона, обвиняемым в организации убийства стал бывший председатель правительства Карачаево-Черкесии Владимир Кайшев, подозреваемый в совершении еще нескольких преступлений.

"Задокументирована противоправная деятельность 71-летнего местного предпринимателя, причастного к организации убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору. <…> В 1992 году злоумышленник со своим партнером создали коммерческую организацию по розливу минеральной воды и соков. Желая стать единственным руководителем фирмы, коммерсант обратился к знакомому с предложением за 50 тыс. долларов США убить партнера по бизнесу", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по региону.

Тело погибшего с множественными огнестрельными ранениями обнаружили на одной из улиц города Ессентуки в сентябре 2001 года. Личность заказчика в тот момент установить не удалось. "Для приобретения транспортного средства и оружия заказчик передал исполнителю часть денежных средств. <…> После убийства исполнитель покинул место происшествия на автомобиле под управлением своего знакомого и получил от заказчика оставшуюся часть вознаграждения", - сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Преступление раскрыто следователями регионального следственного управления во взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД и УФСБ России. В отношении 71-летнего заказчика убийства возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Бывший председатель правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимир Кайшев находится в СИЗО, ему вменяются создание преступного сообщества, мошенничество, кража и вымогательство. Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства его имущества на сумму 41,94 млрд рублей, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Имущество выявлено при расследовании дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды на Ставрополье. Также в деле фигурируют эпизоды хищения природного газа.