Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял пьяный мужчина, во время разбирательства он попытался скрыться, а при задержании применил силу

АРХАНГЕЛЬСК, 4 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Пинежского района Архангельской области, которого подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по региону.

"Региональными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 1 сентября в центре Архангельска. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял мужчина с признаками алкогольного опьянения. Во время разбирательства он попытался скрыться, а при задержании применил силу к представителю власти. Противоправные действия нарушителя пресекли и доставили его в полицию.