В красной зоне все еще остаются некоторые районы Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также вся Черниговская область

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в Киеве и еще четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Помимо столицы, сирены перестали работать в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Воздушная тревога действовал порядка 30 минут.

В красной зоне все еще остаются некоторые районы Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также вся Черниговская область. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах и Чернигове.

В новость были внесены изменения (15:39 мск) - обновлена информация об отмене тревоги.