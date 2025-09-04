Пострадавшая получила осколочные ранения

БЕЛГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Украинский беспилотник ударил по частному дому в поселке Октябрьском Белгородской области, в результате пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Поселок Октябрьский Белгородского района атакован вражескими дронами. <…> В результате удара беспилотника по частному дому пострадала женщина. С осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставляет ее в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он.

По словам губернатора, вся необходимая помощь оказывается. В доме выбиты окна и повреждена крыша.

Кроме того, от удара еще одного беспилотника в одном частном доме выбиты окна, повреждены фасад и забор. Также осколками посечены припаркованные у домовладения два легковых автомобиля. "Еще в одном доме выбиты окна. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил глава региона.