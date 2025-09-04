Фигуранта заключили под стражу до 1 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу водителя катера, пассажир которого утонул 1 сентября при попытке сойти на причал на канале Грибоедова в центре города. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Зенина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Срок меры пресечения - 1 ноября", - говорится в сообщении.

О задержании фигуранта ТАСС сообщал накануне. В суде защитник просил избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

По версии следствия, в ночь на 1 сентября Зенин управлял катером "Глория" в состоянии алкогольного опьянения. По завершении водной прогулки он пришвартовал судно в запрещенном месте и организовал высадку двух пассажиров (они также были пьяны) в небезопасных условиях. При сходе с борта один из них, 1994 года рождения, оступился, упал в воду и утонул. Судоводитель и второй пассажир не пострадали.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит по факту происшествия проверку, а также контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.