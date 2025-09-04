Инцидент произошел в районе улицы Строителей, сообщил мэр города Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств обезвредили украинский дрон с боеприпасом, снаряженным мощным взрывным устройством, который упал во дворе жилого многоквартирного дома. Об этом заявил мэр города Максим Пухов.

"В районе улицы Строителей упал вражеский дрон. Важно то, что его смертоносный груз не сдетонировал при падении. Боеприпас, снаряженный мощным взрывным устройством и поясом поражающих элементов, представлял собой колоссальную опасность. Он упал во двор, где одна из пятиэтажек нежилая, но две другие - полностью заселены. Ситуация была крайне сложной: существовала реальная угроза, что противник может дистанционно подорвать дрон в любой момент, в том числе при попытке его обезвредить", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что оперативно был собран штаб территориальной обороны, принято решение, как ликвидировать угрозу. Пухов поблагодарил сотрудников военной полиции и всех специалистов, проводивших операцию.

"Итог: благодаря слаженным и профессиональным действиям угроза была ликвидирована. Жертв и пострадавших нет", - заключил мэр Энергодара.