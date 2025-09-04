По факту происшествия завели уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет в Ленинградской области возбудил уголовное дело после обнаружения брошенного в коробке у мусоропровода новорожденного ребенка в городе Всеволожске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"4 сентября в коробке у мусоропровода в помещении подъезда дома по Ленинградской улице в городе Всеволожске обнаружен новорожденный ребенок женского пола. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного)", - говорится в сообщении.

Девочка в настоящее время находится во всеволожской больнице. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного комитета по здравоохранению, туда ребенок поступил в 12:50 мск. "Вес девочки составляет 1970 граммов, на данный момент ее состояние оценивается как тяжелое, она помещена в реанимационное отделение. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал представитель комитета.

По данным пресс-службы прокуратуры Ленинградской области, мать новорожденной уже доставлена в правоохранительные органы. Всеволожская городская прокуратура проводит по факту случившегося проверку, ход и результаты расследования уголовного дела также контролируются ведомством.