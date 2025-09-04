Еще троих госпитализировали

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и трое доставлены в больницу в результате ДТП с двумя машинами на автодороге Чадан - Ак-Довурак в Туве. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Тувы.

"Предварительно установлено, что 4 сентября 2025 года на автодороге Чадан - Ак-Довурак произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, трое госпитализированы", - сообщили в прокуратуре.

По факту ДТП прокуратура республики организовала проверку.