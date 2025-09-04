Георгий Воронков признал свою вину частично

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы 22-летнего москвича Георгия Воронкова (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), признав его виновным в подготовке диверсии по заданию куратора Службы безопасности Украины (СБУ) на двух газопроводах в Воронеже. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, студент-фармацевт также признан виновным в госизмене и диверсионной деятельности.

"Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить подсудимому 25 лет лишения свободы, из которых 4 года в тюрьме, а остальной срок - в колонии строгого режима, со штрафом 800 тыс. рублей", - огласил судья приговор, который не вступил в законную силу.

О таком же сроке наказания просил прокурор в прениях сторон.

В срок отбывания наказания будет зачтено время, проведенное фигурантом под стражей до вступления приговора в законную силу. Компоненты для изготовления взрывчатых веществ суд постановил уничтожить. Само взрывчатое вещество после вступления приговора в законную силу будет передано силовикам.

В ходе судебного следствия студент Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко Георгий Воронков признал свою вину частично и не стал раскаиваться. "Я ничего не сделал, в чем мне раскаиваться? Признаю вину частично по статье 275 УК РФ (госизмена). Признаю, что сотрудничал с куратором и знал [что собираюсь сделать]", - сказал москвич, которому на момент совершения преступлений исполнилось 20 лет. Также в ходе рассмотрения уголовного дела молодой человек признался, что действительно "учился обращаться со взрывчатыми и отравляющими веществами", а инструкцию обучения ему прислал куратор в одном из мессенджеров. В последнем слове молодой человек снова заявил о частичном признании вины, но при этом подтвердил, что придерживается радикальных проукраинских взглядов.

О деле

Студент-фармацевт был задержан в Воронеже 15 сентября 2022 года в тот момент, когда извлек из тайника компоненты для самодельного взрывного устройства. По версии следствия, молодой человек, придерживаясь радикальных проукраинских взглядов, связался с представителями националистической организации, признанной террористической и запрещенной на территории РФ. Он записывал пропагандистские ролики в поддержку Главного управления разведки Минобороны Украины и выкладывал их в интернет. Позже он получил от них задание устроить взрыв на двух газопроводах в Воронеже. Осуществить задуманное у него не получилось. Его действия пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

В отношении студента были возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, покушении на диверсию на объекты топливно-энергетического комплекса, прохождении обучения в целях диверсии, незаконном ношении взрывных устройств, публичном оправдании и пропаганде терроризма.