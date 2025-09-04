В Рыльском районе Курской области при ударе БПЛА ранило мирного жителя

Пострадавший был госпитализирован

КУРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Мужчина 58 лет получил ранение в результате атаки вражеского беспилотника в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Подлые удары ВСУ продолжаются. Сегодня днем украинский беспилотник нанес удар между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района. В результате атаки ранение получил 58-летний мирный житель", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

В настоящий момент мужчина в состоянии средней степени тяжести доставлен в Курскую областную больницу.