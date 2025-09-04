Из-за совершенного Ростиславом Карпушей и Евгением Булациком преступления пострадали не менее 17 человек

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Два командира ВСУ приговорены к пожизненному лишению свободы за теракты в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командирам ВФУ 19-й отдельной ракетной бригады полковнику Ростиславу Карпуше и 7-й бригады тактической авиации Евгению Булацику. Они признаны виновным в совершении террористического акта", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 20 ноября прошлого года Карпуша и Булацик отдали незаконные приказы своим подчиненным о нанесении ракетных ударов с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS и крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG по поселку Марьино Рыльского района Курской области. В результате совершенного Карпушей и Булациком преступления пострадали не менее 17 человек.

"Карпуша и Булацик объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее Карпуша заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за аналогичный ракетный удар по Фатежскому и Курскому районам Курской области. За совершение преступления в Рыльском районе Курской области Карпуша приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима", - сказали в СК.

Там добавили, что Булацик ранее заочно осужден за совершение террористического акта в Брянской области. С учетом ранее вынесенного приговора он приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима.