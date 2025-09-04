Пострадавшую доставили в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вражеский FPV-дрон ударил по территории агропромышленного холдинга "Мираторг" в Климовском районе Брянской области, в результате чего пострадала сотрудница предприятия. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы неоднократно атаковали с помощью FPV-дронов село Куршановичи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, ранена сотрудница предприятия", - написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, женщина доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь.